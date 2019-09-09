فيديو.. إبراهيم عبدالمجيد: أحيانا أنادي أفراد أسرتي بأسماء أبطال رواياتي

قال الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، إنه أحيانا ينادي أفراد أسرته بأسماء أبطال رواياته، ولديه قناعة أن النسيان يجعله يتفرغ للكتابة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يكتب عندما يرى أنه مدفوعا من نفسه للكتابة.

وتابع: "كنت أكتب دائما في المساء ولا أحب الكتابة في الصيف، ولكن الآن أرى أن العمر يجري وليس هناك متسع من العمر، ولذلك أصبحت أكتب نهارا، وأيضًا لم أعد أكتب الرواية في عامين وثلاثة، ولكن الآن أكتب كل عام".