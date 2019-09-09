تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عاصي الحلاني

خرج الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من إحدى المستشفيات الخاصة بلبنان التي نقل إليها بعد سقوطه من على فرسه.



وخضع عاصي الحلاني، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة للتأكد من سلامته وعدم وجود أي كسور لديه، وكشفت الأشعة عن إصابته ببعض الرضوض وكسر في إصبعه.



وطمأنت ابنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، في تصريحات صحفية جمهوره على حالته الصحية مؤكدة أنه بخير ولم يصب بأذى.



يذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من النجوم الذين يهتمون بتربية الخيول ويمتلك مزرعة للخيول في منزله بلبنان.



كما أنه يحرص على المشاركة في أغلب الفيديوهات التي يقدمها وهو يمتطي جواده، وكذلك يحرص على مشاركة جمهوره لأجواء دائمة من داخل مزرعته وهو يتسابق مع نجله الوليد الحلاني.