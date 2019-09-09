فارس كرم يرد على منتقدي إليسا.. فيديو

رد الفنان اللبناني فارس كرم، على الانتقادات التي تلقتها الفنانة اللبنانية إليسا، بسبب وزنها الزائد في الصورة التي نشرت لهما من داخل الطائرة، قائلا: هذه إليسا وهي حرة.



وأصاف في تصريحاته لبرنامج mbc trending والمذاع عبر فضائية mbc4: "إليسا حبيبة قلبي وصديقتي المقربة وهي حرة، واللي في قلبها على لسانها".



وعن إعلانها اعتزال الغناء خلال الفترة الماضية، قال إنه الوحيد الذي لم يتحدث معها حول اعتزالها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه تحدث معها هاتفيا وكذلك عندما قابلها في الطائرة، مؤكدا أن إليسا كانت غاضبة من بعض الأشياء وعبرت عن غضبها، مؤكدا أنها تشبهه كثيرا وحرة.



وكانت الفنانة اللبنانية قد فاجأت جمهورها بإعلان اعتزال الغناء، مؤكدة أنه بسبب مافيا الغناء، موضحة أن ألبومها الجديد هو آخر أعمالها الغنائية.