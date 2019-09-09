تأجيل «بريكست» بأمر ملكة بريطانيا

صادقت ملكة بريطانيا على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما أفادت شبكة "العربية.نت" في نبأ عاجل لها منذ قليل.



وأضافت أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على قانون يطالب بتأجيل تنفيذ البريكست، ويسعى لحظر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق.