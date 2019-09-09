نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

استعانت شركات الدخان بنجوم السينما للترويج لسجائرها، فظهر ثنائي السينما الذي أحبهما الجمهور على أحد إعلانات السجائر، أنور وجدي وهو يحتضن محبوبته ليلى مراد بذراعيه، وهو يدخن سجائر "واسب".



كما ظهرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأيضًا لم تغب الفنانة هدى سلطان عن إعلانات السجائر.



وأظهرت إعلانات شركة أطلس للسجائر، عددًا من الفنانات الجميلات مثل زهرة العلا وكوكا وسميحة أيوب، من أجل الترويج لسجائرها.