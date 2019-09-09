الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

ستات بـ100 راجل.. حكايات خاصة عن «الفلاحات المصريات» في عيدهم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
سمر مدحت
طباعة
اليوم 9 سبتمبر، والذي تعتبره الكثير من الدول العربية عيدًا للفلاح من بينهم مصر، وفي كل عام احتفالًا بتلك المناسبة، يلقي الإعلام الأضواء على الفلاحين من الرجال ومعاناتهم، رغم أن التاريخ يحمل في طياته نماذج أكثر كفاحًا للفلاحات، واللاتي يمر هذا اليوم عليهن مرور الكرام.

ربما لا يصدق البعض أن هناك سيدات لازالن منذ صغرهن يعملن في الأرض، ويقمن بكل ما يقوم به الفلاحين من الرجال، ويمتلكن أراضي أو يعملن في أراضي مملوكة لآخرين، إلا إنهم أبوا ترك تلك المهنة التي توارثوها عن أجدادهم.

إيمانًا بذلك الدور القوي، «الدستور» تعرض في التقرير التالي، ثلاث نماذج لهؤلاء الفلاحات الرائدات في عيد الفلاح، للتأكيد على أن مهنة الفلاحة لا تقتصر على الرجال فقط، ولكن هناك نماذح ناجحة من السيدات فيها.

"مبروكة أحمد"، سيدة خمسينية، تعمل في مهنة الفلاحة بمحافظة المنوفية، بعدما ورثت قطعة أرض من جدها لأمها والتي توفيت وهي في سن صغير، بدأت قصتها حين كانت في السادسة عشر من عمرها، وتزوجت من إحدى جيرانها فلاح كان يعمل بالأجرة، وعقب زفافهما لحق والدها بأمها.

ضيق الحال، دفع زوجها بعد عام واحد من زواجهما إلى تطليقها، رغم أنها كانت حامل في ولده الأول وتبقى على ولادتها شهور قليلة، وبالفعل حملت السيدة طفلها بعدما لم يتبق لها أحد في تلك القرية، وانتقلت إلى قرية أخرى.

كان ورثها من أمها تلك الأرض مناصفة مع شقيقها الذي كان يعمل في محافظة الإسكندرية، وحين علم بما حدث عاد وأراد بيع الأرض أو تأجيرها وإعطاء "مبروكة" نصيبها، تقول: "فكرت في الموضوع لاقيت أن أفضل ليا أخلي الأرض مصدر رزق دائم مش فلوس هتتصرف وخلاص".

توضح أنها كان لديها أساسيات عن الزراعة منذ كانت تلازم أمها وأبيها إلى تلك الأرض لزراعتها، فعرضت على أخيها ترك الأرض لها وشراء نصيبه منها بالتقسيط، ومن عوائدها التي ستخرج كل عام.

وبالفعل، قررت السيدة بذل قصارى جهدها حتى تربي ابنها بطريق جيدة، وتوفر له كل احتياجاته لاسيما التعليمية، وظلت على مدار خمس سنوات تزرع هي أرضها بنفسها، حتى سددت نصيب شقيقها وأصبحت الأرض ملكها.

تقول: "فلاحات مصر فيهم نماذج مشرفة، والحياه ظلمتهم لكن قدروا يحولوا الظلم ده لجهد وعمل، وفيه ستات مننا شايلين بيوت على أكتافهم، ولازم يكون فيه تكريم للفلاحات، وهيئة تحميهم وتدافع عنهم".

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الفلاحين في مصر 51 مليونًا، فيما يبلغ حجم إنتاج الفلاحين 284 مليار جنيه (39.7 مليار دولار)، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما "خضرة"، 65 عامًا، فلاحة بمحافظة الفيوم، فكانت حكايتها أكثر تعقيدًا، إذ كان والدها يعمل في مهنة الفلاحة، وأخذت منه أرضه إبان الإقطاع الزراعي، وجاء عام 1952 محمل بالخير عليه بعد ثورة يوليو، والتي ألغت نظام الإقطاع وأعادت للفلاحين أراضيهم وحقوقهم.

تزوجت في سن صغير، وعقب زوجها بعام توفى والدها وترك لها الأراضي التي ورثتها عنه، لاسيما أنها ليس لديها سوى شقيقة أصغر منها، ومرت السنوات ولم ترزق السيدة بأطفال لكونها عقيمة، مُصابة بعيب خلقي في الرحم.
لم تيأس السيدة وتستلم للهزيمة الأولى في حياتها بحسب حديثها، مؤكدة أنها تولت شؤون الأرض حتى تلهي نفسها عن قضاء الله، ولم يتركها زوجها بعد علمه بإنها عقيمة ولم تلد.

وبعد مرور 15 عامًا، توفى الزوج، وظلت السيدة ترعى أرضها بمفردها، تقول: "اتعاملت مع تجار وفلاحين وناس كبيرة، وبقيت خبيرة في الزراعة، ومبقاش ليا أي حاجة في الدنيا غير الأرض اللي بعيش من عائدها».

آخر حكايات هؤلاء الفلاحات الرائدات، كانت "سنية مسعد"، 48 عامًا، من محافظة المنوفية، والتي لم تكن فلاحة أو تعمل بتلك المهنة من قبل، ولكن عملتها بها في البداية مجبرة حتى اتقنتهها.

تزوجت في سن العشرين، وبعد 5 سنوات أصيب زوجها في حادث سير جعله قعيد لا يقوى على الحركة، وجلس الرجل في المنزل، تاركًا أرضه وعمله، وأصبح منزلهم بلا دخل ثابت رغم أن لديهم أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

تقول: "كان لازم حد يراعي ىالأرض ويصرف على البيت والعيال، وكانت جارتنا سيدة فلاحة عندها أرض، فضلت على مدار أسابيع كتيرة أنزل معاها واشتغل عندها بالأجرة عشان أعرف أصول المهنة، وفعل اتعلمتها".

توضح أنها ظلت لمدة ثلاث سنوات ترعى الأرض والزوج والمنزل، وتعمل بالأجرة في بعض الأراضي الزراعية الأخرى من أجل تحسين دخلها دون كلل أو ملل من زوجها القعيد ومهنتها الشاقة.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد افتتاح محطات "هشام بركات" و"النزهة1 و2" بمترو الأنفاق

منذ حوالي 18 ساعة

نحو المستقبل.. موظفو الحكومة يروون رحلة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

منذ حوالي 16 ساعة

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

منذ حوالي 15 ساعة

"جواري الإخوان".. كيف باعت زينب الغزالي نفسها لحسن البنا بوثيقة كتابية؟

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

باحثون: "تجميد البويضات" عملية مكلفة ونسبة نجاحها ضئيلة

علامات ومراحل الإصابة بألزهايمر

دراسة: لقاح الأنفلونزا آمن للحوامل

أمل جديد في علاج التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

"ركّزت على تكثيف أعمال النظافة".. تفاصيل آخر جولة أجراها محافظ الإسماعيلية قبل الاستقالة

اكتشاف مذهل: متاهة أنفاق تحت "هرم زوسر" تقود إلى "قصر الموتي"

"الإمارات": ثقتنا في السعودية مطلقة

الزمالك يرفض تأجيل مباراة السوبر أمام الأهلي

منوعات

مقتل 5 أشخاص جراء إعصار في كوريا الشمالية

"بريتش إيرويز" تلغي رحلاتها في بريطانيا

فى يوم عيده.. الفلاح المصرى من الإصلاح الزراعي إلى الكارت الذكي

"الصحة": الحر قتل 1500 مواطن فرنسي

كشكول

أول رد من مدينة زويل على شائعات توقف الإنشاءات

4 طرق لإعداد طعام صحي لطفلك خلال اليوم الدراسي

"الجيزة": تكليف الشباب والرياضة بإقامة معارض مدرسية.. ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 بالجامعات

إسلام سياسي

الإفتاء توجه رسالة إلى المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري

استئناف جلسات الاستماع للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 – 9 – 2019

أسعار الذهب اليوزم الإثنين 9 – 9 – 2019

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة بني سويف

الأسبوع السادس لبرنامج تعزيز قيم المواطنة بفرع ثقافة المنيا

الروائي السعيد صالح في ضيافة نادي أدب بورفؤاد

ثقافة أسيوط تناقش طرق المذاكرة الجيدة وفقرات للمواهب

صفحتنا ع الفيس بوك