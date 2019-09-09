740 مليون دولار مساعدة فنية من اليابان لتشغيل المتحف الكبير

أعلنت اليابان عن نيتها تقديم قرض بقيمة 740 مليون دولار لمصر من أجل المساعدة في ترميم الآثار التي ستعرض في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه للجمهور في عام 2020، وفقا لاراب نيوز.



وكان تم نقل أكثر من 48000 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير والكثير منها يحتاج إلى عمليات ترميم باهظة التكاليف حيث ستشارك اليابان في ترميم الآثار، وتقديم أحدث التقنيات في شاشات المتحف.



وناقش كل من الجانبين المصري والياباني إمكانية تقديم اليابانيين المساعدة الفنية لتشغيل المتحف بعد افتتاحه، كجزء من شراكة تضمنت قرضين بقيمة إجمالية بلغت 740 مليون دولار.



وإذا نجحت المفاوضات الحالية، فستصل قيمة القروض المقدمة من اليابان إلى مصر إلى 1.5 مليار دولار.