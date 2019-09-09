المدير التنفيذي لـ"نيسان" على وشك أن يغادر منصبه

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن المدير التنفيذي لمجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات هيروتو سايكاوا الذي يواجه قضية الحصول على مكافآت تتجاوز ما يحق له، بينما يفترض أن يعقد مجلس إدارة المجموعة اجتماعا بعد ظهر الاثنين.



وابلغ سايكاوا عدد من مسؤولي المجموعة بقراره. ولم يتقرر بعد موعد مغادرته منصبه ولا من سيكون سيخلفه، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية ووكالة الأنباء "كيودو".



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تتمكن ناطقة باسم "نيسان" من تأكيد هذه المعلومات.



وكان سايكاوا اعترف علنا الأسبوع الماضي بأنه استفاد في السابق من مكافأة تتجاوز المبالغ التي يحق له الحصول عليها، عبر إجراءات تحفيزية تسمى "حقوق تقييم الأسهم".



وقد تمكن من الحصول على مبلغ أكبر مما كان مقررا بفضل تغيير تاريخ تنفيذ هذه المكافأة التي تدفع نقدا لكبار المسؤولين في المجموعة، حسب أرباح الشركة المرتبطة بزيادة أسعار أسهمها في فترة محددة.



ووردت هذه الاعترافات في تقرير داخلي للمحاسبة سيتم تقديمه بعد ظهر الإثنين إلى أعضاء مجلس إدارة نيسان خلال اجتماعهم في مقر شريكتهم "رينو" في يوكوهاما بالقرب من طوكيو.



وحاول سايكاوا تبرير حصوله على هذه المكافأة، مؤكدا أنه تمكن من الاستفادة منها بفضل أنظمة وضعها الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة كارلوس غصن. وكان سايكاوا وجه إلى غصن كل أنواع الاتهامات بعد توقيفه في 19نوفمبر 2018 في طوكيو لشبهات مالية.



ويواجه سايكاوا (65 عاما) وضعا صعبا منذ أشهر. فالمساهمون في "نيسان" يطالبون برحيله بسبب ارتباطه الوثيق بغصن الذي تمتع بحمايته لفترة طويلة ويدين له بتعيينه مديرا عاما للمجموعة في 2017.