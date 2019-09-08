الباز يطلب يد فتاة على الهواء للزواج من بطل مصر في رفع الأثقال

فاجأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رجب عبد الحي، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، بسؤال عن حالته الاجتماعية، ليجيبه بطل مصر:" بأنه تقدم لطلب يد فتاة، ولكنه لم يحصل على رد من أهلها حتى الآن، متمنيًا أن يوافقوا على الخطوبة"

ومن جانبه :" بادر الدكتور محمد الباز، خلال لقائه بأبطال مصري في بطولة رفع الأثقال الأفريقية بالمغرب، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، بطلب يد الفتاة على الهواء لبطل مصر في رفع الأثقال، وقال موجها حديثه لأهل الفتاة:"اعتبرونا جينا البيت، وبنطلب أيد بنتكم لابننا رجب عبد الحي، بطل مصر "

ووعد الباز، بطل مصر في رفع الأثقال حال موافقة العروس سيستضيفهما على الهواء .