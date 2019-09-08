لاعب رفع أثقال: دخلت دورة الألعاب الأفريقية وهدفي تحقيق 3 ميداليات ذهبية

قال رجب عبد الحي، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنه قرر قبل البطولة الحصول على 3 ميداليات ذهب، وعينه كانت على هذا الهدف، وعمل على تحقيقهم بكل الطرق، لكي يثبت للناس أنه يستحق.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه كان يعاني من مشاكل في التمرين، وكان "تعبان"، خلال الفترة الأخيرة، ولكنه دخل البطولة بتحدي كبير.

ولفت "عبدالحي"، إلى أنه لاعب دولي منذ 11 سنة، وحقق العديد من الميداليات لمنتخب مصر، ولكنه يعاني من عدم الاهتمام الاعلامي بلعبة رفع الأثقال.