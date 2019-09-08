إياد نصار الأفضل لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية

اختير الفنان إياد نصار لحصد جائزة الأفضل لعام 2019 ضمن الدورة العاشرة لمهرجان الفضائيات العربية، المقرر انطلاقه يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر المقبل.



وكانت أعلنت إدارة المهرجان في دورته الجديد عن قائمة الفائزين لهذا العام، حيث فازت المطربة أنغام بجائزة أفضل مطربة عربية، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بجائزة أفضل موزع موسيقي، وفاز كل من ماجد المصري، وإدوارد، وريهام عبد الغفور، والمخرج خالد جلال، وحنان مطاوع، وإنجي المقدم، والطفل ياسين أمير، بجوائز الأفضل لعام 2019.



كما فازت الإعلامية إنجي علي بجائزة الأفضل بين الإعلاميين لعام 2019، وبرنامج "the insider بالعربي" بجائزة الأفضل في 2019، وفاز المطرب المغربي إيهاب أمير بجائزة أفضل مطرب شاب، والمطربة الجزائرية سهيلة بن لشهب بجائزة أفضل مطربة شابة.