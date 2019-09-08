إليسا تتعرض للتنمر.. وترد: موتوا بغيظكم

تعرضت الفنانة اللبنانية "إليسا" للعديد من حملات التنمر ضدها، بسبب بعض الصور التي تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها كانت صورة قد نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جمعتها بالفنان اللبناني "فارس كرم" وتظهر إليسا بالصورة زائدة الوزن بصورة كبيرة، لتنهال عليها التعليقات السلبية والساخرة بسبب وزنها.



ووجهت إليسا رسالة لكل الساخرين منها في البداية عبر تغريدة كتبت فيها: "موتوا بغيظكم"، ثم عادت وقررت توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها والذين ساندوها وقاموا بالرد ومهاجمة كل الساخرين، بالإضافة لتوجيه كلمات الحب لنجمتهم وقالت فيها: "قرأت جميع تغريداتكم، أشعر بحبكم ودعمكم الكبير لي، لذلك لا شيء ممكن أن يزعجني ما دمتم موجودين، أحبكم جميعا".



ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها "إليسا" لموجة من السخرية بسبب صورة لها، فسبق أن نشرت صورة بدت فيها ملامحها غريبة عرضتها للسخرية والتنمر، وقد أثارت مؤخرا حالة من الجدل والتساؤلات بين جمهورها ومتابعيها بعد إعلانها اعتزالها بسبب ما وصفته بالمافيا في عالم الفن، إلا أنها عادت وأكدت أنها ما زالت تعمل على ألبومها الأخير ولديها العديد من الحفلات التي ستحييها قبل اعتزالها بشكل كامل ونهائي.