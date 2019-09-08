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لايف ستايل

حزن النهايات وافتقاد الذكريات.. كيف ودعت النجمات الصيف؟ (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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البحر، والجلوس على الشاطئ، واللهو على الرمال، وتتبع شروق الشمس وغروبها فى المناطق الساحلية، كلها تصبح ذكريات سعيدة، بمجرد انتهاء فصل الصيف، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، كيف ودع النجمات هذا الصيف؟.

البداية مع النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، حيث ودعت أيام الصيف المليئة بالمرح، عن طريق نشرها مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور، مما لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وتألقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بإطلالة صيفية ناعمة، فاختارت فستان أبيض اللون، ذو أكمام واسعة، منقوش بالورود، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا، ولم تتكلف في وضع المكياج، وعلقت نانسي: إنها آخر أيام الصيف.

فيما عبرت الفنانة إنجي المقدم، عن شعورها بالحزن إيذاء انتهاء موسم الصيف، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهى على الشاطئ.

وكتبت إنجي المقدم، أنها تكره انتهاء الصيف، كما تكره النهايات والوداع، فكل هذا سوف تفتقده، واختتمت كلمتها: "الوداع أيها الصيف، أراك مجددًا".

أما الفنانة، ريهام أيمن، فتحدت الأيام الأخيرة في موسم الصيف، بضحكة رنانة يمكنك سماعها من الصور، التى نشر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بجانب الشاطئ، حيث لاقت إعجاب الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي.

وتألقت ريهام أيمن، نجمة مسلسل "حكايات بنات"، بملابس صيفية عصرية، حيث ارتدت فستان جينز أنيق، وجعلت شعرها الأشقر مموج "كيرلي"، ونسقت معه شابو أنيقة تناسب إطلالتها الصيفية.

وعبرت ريهام، عن سعادتها بذكريات هذا الصيف، الذي قضته بالقرب من البحر، قائلة: "الصيف ينتهي دائما بذكريات جيدة".

بينما أشعلت الفنانة إليسا، جمهور التواصل الاجتماعي، بعدما شاركتهم صورة جديدة لها من أجواء الإجازة الصيفية التي تقضيها على أحد الشواطئ للاستجمام، معبرة عن سعادتها.

وتألقت إليسا بفستان صيفي، فى آخر أيام الصيف، وهى تلهو وسط أمواج البحر المتدافعة، فى سعادة وبهجة، وكتبت لمتابعيها أن البحر هو الجانب الآخر من العالم.

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