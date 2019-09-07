تعرف على جديد زياد برجي مع إليسا ونانسي عجرم

كشف الفنان زياد برجي، تفاصيل أعماله الجديدة مع كل من الفنانتين اللبنانتين إليسا ونانسي عجرم، خلال الفترة المقبلة.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": إنه يعمل على أغنيتين للفنانة اللبنانية إليسا، الأولى "حبة اهتمام"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثانية لبنانية من كلماته وألحانه وتوزيع هادي شرارة، ولم يتم اختيار اسمها إلى الآن رغم أنه يميل إلى اسم "حقك عليا".



كما يقدم أغنيتين للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الاثنتين من كلمات أحمد ماضي، وألحان برجي، وتوزيع هادي شرارة، أحداهما باسم "بأول أيامه"، والثانية ترك اسمها لنانسي لتعلن عنه.

