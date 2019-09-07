مصطفى بدرة: مصر ينتظرها مستقبل كبير في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تشجع على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نلاحظ أن حجم تجارة التجزئة يزداد، مع افتتاح أفرع لمحلات المأكولات، وكذلك عمل عربات متنقلة يديرها الشباب".



وتابع: "هناك اتجاه عام لتعظيم التجارة لدى الناس، خاصة غير القادرين على التصنيع"، مؤكدًا أن مصر ينتظرها مستقبل باهر في الاستثمار بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وننصح الشباب بالعمل، لأن كل المشروعات البسيطة بدأت بفكرة.

