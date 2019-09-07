أمرابط يريد العودة سريعًا للنصر السعودي

يستعجل الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر، العودة للعالمي، من صفوف منتخب بلاده، حتي يتسني له المشاركة بمباراة فريقه المقبلة أمام الشباب.



ويلتقي نادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، مع الليوث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأفادت صحيفة”الرياضية” إن أمرابط سيعقد جلسة مع وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لأسود الأطلس، بالسماح له بالسفر إلى الرياض قبل يوم الأربعاء وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة يوم الجمعة.



ويستضيف فارس نجد، نظيره النموذجي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.، علما إن النصر، يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة، بالتساوي مع الهلال، ولكل منهما 6 نقاط.