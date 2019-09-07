روجر ووترز يشارك فى مهرجان البندقية بفيلم (نحن وهم)

عرض البريطاني روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد فيلمه الغنائي "أص بلس زم" (نحن وهم) في مهرجان البندقية السينمائي يوم الجمعة.



ويظهر ووترز خلال الفيلم في أمستردام عام 2017 في إحدى محطات جولته العالمية "أص بلس زم" وهو يقدم أغاني لبينك فلويد وأيضا من ألبومه الأخير "هل هذه هي الحياة التي نريدها حقا" (إذ زس ذا لايف وي ريلي وونت).



ويظهر في الخلفية سلسلة من تسجيلات الفيديو التي تتصدى لمجموعة من القضايا ومنها الصراع وأزمة المهاجرين والحقوق المدنية وقضايا سياسية.



وقال ووترز لرويترز إن رسالة الفيلم الرئيسية هي "فقط.. الحب والسلام".



وأضاف: "نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية وربما يكون هذا العرض...شكل من أشكال التحذير لنقول إن هذا عبث. ذلك الذي نسمح بحدوثه".