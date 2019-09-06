سامح حسين يكشف سر خسرانه لوزنه في الفترة الأخيرة

كشف الفنان سامح حسين، سر فقدانه لوزنه، الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة ومع عرض مسرحية "المتفائل"، مؤكدًا أن ذلك بسبب المسرحية.



وأضاف، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الإرهاق في العمل، سبب آخر من ضمن فقدانه لوزنه.



وعن سبب التزام الأطفال خلال عرض المسرحية، أكد "حسين" أنه يستطيع التعامل مع الأطفال بشكل جيد، كما أن العمل مليئ بالألوان والحكايات، التي تنال إعجاب الأطفال، وذلك بالإضافة إلى الرسالة التي يوجهها للأطفال قبل رفع الستار، ويحثهم فيها على الالتزام والصمت، بالإضافة إلى إغلاق الهواتف، ويكون ذلك بصوت محبب للأطفال وقريب منهم.