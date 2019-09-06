صور| أصحاب شهادات قناة السويس: «صبرنا علشان حبنا لبلدنا.. وشوفنا الخير»

سعادة حاضرة.. في اليوم الأول من إصدار شهادات استثمار قناة السويس

في اليوم الأول لرد استحقاقات شهادات قناة السويس الجديدة.. بنوك مصر تبتهج

موظفو البنوك: حان وقت جني ثمار شهادات قناة السويس والإقبال ما زال متزايدًا

وأكد مصطفى أنّ الفرحة تكون فرحتين عندما تكون مشارك بأموالك في نجاح واحد من المشاريع الهامة للدولة وتكون جزءًا من الاقتصاد الذي تم بناؤه من تلك المشاريع، وعندما تحصل على المقابل يكون الأمر سعيدًا للغاية.















وفي فرع آخر للبنك الأهلي، تواجد عمرو عبدالعزيز لرد قيمة شهادته البالغ قيمتها 50 ألف جنيه نيابة عن أخته علياء المتواجدة في محافظة المنيا؛ حيث يوافق اليوم الخامس من سبتمبر موعد الاستحقاق الخاص بها، ليخبره مدير الفرع أن قيمة الشهادة ذهبت مباشرة إلى حسابها في الثانية عشرة من صباح اليوم، وبإمكانها السحب من القيمة المدخرة في أي وقت ومن أي فرع، وسيضاف لقيمة الشهادة فائدة آخر ثلاث شهور.









أخبرها أحد موظفي خدمة العملاء عبدالله محمد، أن قيمة الشهادة تذهب مباشرة للحساب البنكي الخاص بالراحل، ولتسلم قيمتها عليها الإتيان بشهادة الوفاة ورقم الحساب الخاص به علاوة على إعلان الوراثة وحضور كل الورثة.

بينما أردفت نهى أحمد، أحد موظفي خدمة العملاء ببنك قناة السويس، أن هناك المزيد من الاستفسارات عن كيفية ادخار فوائد شهادات قناة السويس، وأن اليوم أولى أيام صرف استحقاقات شهادات القناة في البنوك، وهناك اقتراح بظهور أوعية ادخارية جديد لزيادة الاستثمارات، موضحًا أن منذ بدء صرف الأرباح كان كل مواطن له شهادات استثمار، كان بيحصل على فوائدها كل 3 أشهر، ولم يتم تأخير صرف عوائد قناة السويس الجديدة على الإطلاق، وماكينات الصرف تسهل على المواطنيين صرف العوائد.













وأشارت "أحمد" إلى أن تم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014، والآن يتم صرف الإستحقاقات، قائلا: "أسماء الناس اللي الاستحقاقات هياخدوها إنهاردة جتلنا لأن مش كل الناس هتصرف إنهاردة وبيختلف بإختلاف يوم الشهادة".

"بدافع وطني والوقت كان صعب وبلدنا محتاجانا" بهذه الجملة بدء محمد رشاد الشاهد، أحد المستفيدين من شهادات قناة السويس حديثه بأنه صرف العائد الخاص بالشهادات بعد سنة تحديدًا، وأول ما سمعنا بأن هناك استثمار للدولة مع قناة السويس تحركنا بسرعة لأننا نجب الرئيس ونثق في قراراته والوقت كان صعب علي بلدنا، وكنا نشعر بأن بلدنا أولى من الادخار، وهذا الداقع ينطبق علي 50% أو 60% من الناس، لأن أغلبية من قام بشراء شهادات قناة السويس هم المواطنين من فئة شرائح 5 آلاف أو 10 آلاف و 20 ألفًا، وهؤلاء أغلبهم متوسطو الدخل في الأساس، والدافع الأسمي ليس استثمار بل هو دافع وطني نابع من حب هؤلاء المواطنين لوطنهم خصوصًا في مرحلة كانت تطلب وقوف لك أبناء البلد بجوار بلدهم الحبيبة مصر.













وتابع "رشاد"، أن العائد من الاستثمار في ادخار شهادات قناة السويس ليس كبير، ولكي يكون العائد كبيرًا تحتاج لإدخار بمبلغ كبير لفترة كبيرة، ومن يسحب في هذه الأيام نسبته ستكون أعلي ممن سحب السنوات السابقة، وأنا سحبت فلوسي بعد سنة لأني كنت محتاجها، وشراء الشهادات من الأساس كان لتشجيع بلدي على الاستثمار وبناء مشروع كبير، وبدل ما أضعهم في البريد كالعادة اشتريت شهادات إدخار لقناة السويس

وأضاف، أن الإعلام قام بحث المواطنين للشراء من أجل تنفيذ مشروع كبير وتوسعة مجرى قناة السويس لاستقبال كل الحاويات والسفن وباتت مصر على استعداد في أي وقت وأصبحت السفن لا تأخذ وقتًا للانتظار وبالفعل المشروع نفذ كما خطط له، والفضل للشعب.





طرحت أربعة بنوك مصرية الخميس شهادات قناة السويس للعملاء الذين كانوا قد اشتروها قبل سنوات، للمشاركة في تمويل وحفر قناة السويس الجديدة.. "البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس"، ربما كان البحث الأكثر تداولًا خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الشهيرة، هو أين يكمن أقرب بنك من البنوك الأربعة بالنسبة لي؟نحو 1.1 عميل قاموا بشراء شهادات الاستثمار التي حملت عائدًا ربحيًا قدر بـ12% قبل أن يرتفع إلى 15.5% بإجمالي 64 مليار جنيه.. "الدستور" انطلقت في جولة على عدد من البنوك الأربعة لرصد حالة الحركة داخل البنوك واستطلاع الآراء من قِبل العملاء حول الشهادات والعائد الربحي.في إحدى فروع البنك الأهلي أكد طارق مصطفى أنه حضر اليوم إلى البنك لكي يسترد الأموال التي وضعها منذ سنوات، منوهًا إلى أن قلبه يرقص فرحًا بسبب النجاح الذي حققته الأموال التي وضعها في الشهادة الاستثمارية.استفسر عمرو من موظف البنك عن أوجه الاستفادة من المبلغ في حالة الرغبة من التربح منه، فاقترح عليه عددًا من الشهادات الاستثمارية والأوعية الادخارية التي من الممكن أن تستفيد منها هي أو أي شخص آخر بالوكالة عنها.وفي نفس الفرع تواجدت حسناء عبدالعزيز، التي قامت بشراء شهادة ادخارية لقناة السويس قيمتها 75 ألف جنيه، منذ أربعة أعوام تقريبًا، منوهة بأنها تعلم أن موعد استحقاق الشهادة في التاسع من هذا الشهر وليس اليوم، لكنها أرادت معرفة الإجراءات اللازمة، للحصول على قيمة الشهادة بعد وفاة والدها، الذي توفي في يناير من هذا العام.وأشار عليها "عبدالله" أنه بإمكانها شراء شهادات استثمارية بقيمة المبلغ، بجانب أن هناك نوعًا من الشهادات الجديدة قيمة الواحدة منها ألف جنيه تماثل شهادة قناة السويس بفائدة ربع سنوية، غير أنها تختلف عنها في قيمة الفائدة حيث تبلغ فائدتها نسبة 14%، وهناك أبواب أخرى للاستنفاع من قيمة المدخرات بدلًا من إيداعها مباشرة في الحساب البنكي بفائدة أقصاها 9.5 ومن تلك الأبواب شراء الشهادات الدولارية والتي يبلغ عمر الاستثمار فيها بنحو ثلاث سنوات بقيمة متغيرة تضمن لها زيادة سنوية على قيمة الفائدة."الناس معرفتش قيمة شهادات قناة السويس غير لما قفلت"، بهذه الجملة بدأ محمد السيد، أحد موظفي الأمن ببنك قناة السويس حديثه في أحد فروع بنك القاهرة بأن الإقبال على إدخار أرباح شهادات قناة السويس ما زال في تزايد مستمر، وهناك صرف العائد كل 3 أشهر عن طريق ماكينات الصراف الآلي باستخدام البطاقات خلال السنوات السابقة، وبنك قناة السويس يقوم بالتسهيل على عملائها عن طريق تحويل الأرباح إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائها وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.وتابع "السيد" أن بنك قناة السويس قام بتوفير شهادات ادخارية لإعادة استثمار تلك الأموال مرة أخري بعوائد مختلفة طبقًا لاحتياج العميل، منوهًا أن شهادات قناة السويس تم طرحها من يوم 4 ديسمبر في 2014 بفائدة 12%على ثلاث فئات تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين في المرحلة الأولى من حفر محور قناة السويس، موضحًا أنها تمت إتاحة الشهادات لمدة شهرين فقط، وتم إغلاقها بعد تحقيقها مليارات الجنيهات.وأوضح أحد المستفيدين من شهادات قناة السويس، أن أغلب من قام بشراء الشهادات، كان بدافع وطني، وإن الفلوس مش هتخسر، ولن تتأذي، ولكنا وقفنا خلف السيد الرئيس لأننا نثق فيه، والناس اندفعت لشراء الشهادات دون تفكير في العائد من الأساس، والرئيس ماشي بمبدأ "لما أمشي هتدعولي" على خلاف الرؤساء السابقين وهذا تصرف رشيد.