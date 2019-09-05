ماجد المهندس يطرح أغنية "غور" على "يوتيوب".. فيديو

طرح الفنان ماجد المهندس، أغنية "غور"، عبر صفحة "روتانا"، على موقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت، وهي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



وكان آخر أعمال ماجد المهندس، أغنية "لا تشتكي"، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع عصام الشرايطي.



وسبقتها أغنية "أوقعلك عقد"، وهي من كلمات محمد الواصف، وألحان علي جاسم، وتوزيع موسيقى أحمد المهندس.

