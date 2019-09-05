مروان حامد: عادل إمام فضله كبير عليّ

قال المخرج مروان حامد، إن فيلم "عمارة يعقوبيان"، والذي قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام، هو من أحب الأعمال إلى قلبه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "فكرة أني اشتغلت مع عادل إمام ونور الشريف وإسعاد يونس وخالد صالح والرائعة يسرا، حاجة فرقت معايا وعادل إمام صاحب فضل كبير عليّ وأن أول عمل لي من بطولته واقتربت منه وقد إيه هو رائع وفنان كبير وكيف احتضنني وإزاي الواحد يسرح معه ومساندته لي وأداءه العظيم لشخصية زكي الدسوقي".



وأضاف: "الراحل العظيم نور الشريف فنان يحب الفن والناس جدًا وسند أجيال كثر من الممثلين والمخرجين والصناعة نفسها، وكانت أهم حاجة حصلت لي، وكان فيه مساندة كبيرة جدا لي من كل النجوم، وعادل إمام احتواني احتواء كبيرا جدا".

