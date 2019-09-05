مروان حامد يرد على اتهامه بالترويج للبلطجة في فيلم "إبراهيم الأبيض"

علق المخرج مروان حامد، على الانتقادات التي تعرض لها فيلم "إبراهيم الأبيض"، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا، واتهامه بالترويج للبلطجة.



وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "لما قررنا الاتجاه لهذا العالم وضعنا بعض الخيال في التعامل، المكان اللي عملناه لم يكن بالضرورة أن يكون موجود بالفعل في الواقع، ستنظرين في الفيلم كله لن تجدي قمامة".



وأضاف: "تعاملنا ببعض المبالغة لأن الحدوتة فيها شيء من الملحمة والخيال، لها أصول واقعية ولكنه عالم ساحر اللي خلقه عباس أبو الحسن، وأول حاجة سألتها هل هذا العالم موجود بالفعل أم لأ، وكان صعب نراها في الحقيقة ولكن عباس كان عامل ملف كامل من الجرائد وعالم الجرائم، وعملنا بحث عن أماكن التصوير وكان فيه مزج بين حاجات صورت في الديكورات وأخرى خارجها".

