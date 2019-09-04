ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان الزفاف.. صور

خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بفستان الزفاف ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وكشفت زينب، أن الفستان من تصميم إحدى صديقاتها، مؤكدة أنه اليوم الذي تمنته، ووصفته بأنه فستان أحلامها، وذلك رغم زواجها وإنجابها لطفلتين.



واستطاعت زينب أن تخطف عيون محبيها بجمالها وأناقتها في الصور خاصة أنها كشفت عن ملامح وجهها عن قرب، وكذلك أظهرت الجلسة لون عينيها الحقيقي.



يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.