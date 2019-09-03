الصورة الأولى لفراس سعيد داخل كواليس فيلم "ريما"

يصور الفنان فراس سعيد مشاهده ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد "ريما" بشكل شبه يومي، وذلك داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة المريوطية، وتقوم بدور البطولة النسائية أمامه الفنانة مايا نصري.



الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر نوفمبر المقبل.



ويشارك مايا في بطولة الفيلم كل من: "فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وعلاء مرسي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي".