التضامن: بدء إدخال أسر جديدة للدعم الشهر الجاري

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إدخال 300 ألف أسرة جديدة تدريجيا إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الشهر الجاري.



وأضافت الوزارة، أن 250 ألف أسرة تم مراجعاتها من الضمان الاجتماعي البالغ مليون و200 ألف أسرة، وحوالي 50 ألف أسرة جديدة مستحقة للدعم، مضيفة أنه جارى العمل على إضافة 100 ألف أسرة أخرى بالبرنامج خلال العام المالي.



وأشارت إلى أن إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة نهاية العام الماضي وصل إلى 2.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى مليون و200 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم وقف تسجيل الأسر الجديدة بمنظومة الدعم النقدى تزامنا مع بدء حملات التنقية.