بوكي يتفوق على نجوم البريميرليج ويحصد جائزة لاعب الشهر

تفوق تيمو بوكي مهاجم نادي ​نورويتش​ سيتي على نجوم ​الدوري الانجليزي​ الممتاز، وذلك بعد حصده جائزة أفضل لاعب في الدولي المحلي لشهر آب، بعد تقديمه أداء متميز في الجولات الأربعة الأولى.



وحقق بوكي انطلاقة رائعة في البريميرليج، وذلك بعدما قاد نورويتش سيتي للصعود إلى الدوري الممتاز بأهدافه الحاسمة في الموسم الماضي.



ونجح بوكي بتسجيل 5 أهداف وصناعته لهدف في 4 مباريات، ليتصدر هدافي البريميرليج بالتساوي مع نجمي مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو ورحيم ستيرلينج.



وتصدر تفوق المهاجم الدولي الفنلندي القائمة التي تضم رحيم ستيرلينغ وسيرجيو اغويرو في التصويت الجماهيري.