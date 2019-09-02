للسنة السابعة.. مبيعات السيارات الكورية تتجاوز تويوتا وهوندا اليابانيتين

تتمتع شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها بشعبية أكبر من مجموعة تويوتا اليابانية في أوروبا الغربية.



وتحافظ الشركتان على الاتجاه التصاعدي لمدة 7 سنوات و6 أشهر إلى الآن بعد أن تجاوز مجموع مبيعاتهما مجموع مبيعات تويوتا ولكزس وهوندا اليابانية.



وقالت هيونداي موتور في يوم 1 سبتمبر إن مجموع مبيعات هيونداي وكيا بلغ 552،701 وحدة في النصف الأول من العام في السوق الأوروبي، منها 284،396 وحدة لـ "هيونداي" و268،305 وحدات لـ "كيا"، أي أكثر بمقدار 70 ألف وحدة من مجموع مبيعات مجموعة تويوتا وشركة هوندا (481،471 وحدة).



وبلغت مبيعات تويوتا بمفردها 387،360 وحدة وهذا أعلى من مجموع المبيعات المنفصل لهيونداي وكيا، إلا أن مجموع مبيعات تويوتا ولكزس التابعة لها (27،510 وحدات) وهوندا (66،601 وحدة) أقل من مجموع المبيعات الإجمالية لهيونداي وكيا معا.



الجدير بالذكر أن هذا الفرق بدأ عام 2012، حيث أنه في عام 2011 بلغ مجموع مبيعات هيونداي وكيا معا 689،574 وحدة مقابل 705،195 وحدة لمجموع مبيعات مجموعة تويوتا وشركة هوندا.



بيد أن مجموع مبيعات هيونداي وكيا ارتفع إلى 772،196 وحدة في العام التالي، في حين تراجع مجموع مبيعات مجموعة تويوتا وشركة هوندا إلى 684،431 وحدة.



ومنذ ذلك الحين، استمرت الفجوة في المبيعات المجمعة للجانبين في الاتساع. وباعت مجموعة هيونداي 839 ألف وحدة إضافية بشكل تراكمي مقارنة مع مجموعة تويوتا وشركة هوندا.



وتجاوز مجموع مبيعات هيونداي وكيا في السوق الأوروبي الـ 700 ألف وحدة في عام 2012، والـ 800 ألف وحدة في عام 2015، والـ 900 ألف وحدة في عام 2016.



وفي العام الماضي تجاوز مجموع مبيعاتهما المليون وحدة بعد مرور 41 عاما فقط من دخولهما إلى السوق الأوروبي.



غير أنه بالنسبة لمجموع مبيعات الشركات اليابانية بأكملها، بما فيها نيسان ومازدا، فإنه أكبر بمقدار ضعفين من مجموع مبيعات هيونداي وكيا الكلية.



ومن ناحية أخرى، تراجع مجموع مبيعات هيونداي وكيا بنسبة 0.3% في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في السوق الأوروبي.



وانخفض مجموع مبيعات تويوتا ولكزس وهوندا بنسبة 2.2%.