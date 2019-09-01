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رياضة

برشلونة يحدد 10 ملايين يورو لبيع رافينيا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن برشلونة يجرى مفاوضات مع بعض الأندية من أجل بيع لاعب خط وسطه البرازيلي رافينيا ألكانتارا قبل انتهاء سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة حدد وبشكل نهائي سعر بيع اللاعب خلال الساعات القادمة بمبلغ 10 ملايين يورو.

وأفادت الصحيفة، التي تصدر من الإقليم الكتالوني، أن رافينيا ألكانتارا دخل في مفاوضات الآن مع سيلتا فيجو لبحث الانضمام إليه، ولكن لا يوجد اتفاق نهائي بشأن التفاصيل الشخصية في العقد.

وارتبط اسم رافينيا ألكانتارا بشكل قوي بالانتقال إلى فالنسيا، ولكن لم يتم الاتفاق بين الخفافيش واللاعب وإدارة النادي الكتالوني حتى الآن.

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