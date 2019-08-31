النني: متحمس للانضمام إلى عملاق تركيا

أكد الدولي المصري محمد النني المنضم حديثًا إلى فريق بشكتاش التركي، أنه متحمس للانضمام لأحد أكبر الأندية في تركيا، مشيرًا لتطلعه لتحقيق أهداف الفريق في بطولة الدوري التركي والدوري الأوروبي.



كان بيشكتاش التركي أعلن، صباح اليوم السبت، عن انضمام النني من صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.



وقال النني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى عملاق تركيا بيشكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا في الدوري التركي وفي أوروبا".



ووجه النني رسالة إلى زملائه في فريقه أرسنال قائلًا: "إلى أعزائي في أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم وتأكدوا من أنني سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول".



