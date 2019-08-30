سمولينج إلى إيطاليا للتوقيع مع روما على سبيل الإعارة من يونايتد

سيلتحق المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ بروما الإيطالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم بعد الخضوع للفحص الطبي الروتيني، وذلك بحسب ما كشف المدرب النروجي لفريق "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير الجمعة.



وفي مقابلة مع تليفزيون يونايتد، قال سولسكاير "كريس في طريقه إلى هناك (روما).



يسافر إلى روما هذا الصباح من أجل الفحص الطبي والتفاصيل النهائية. في الوقت الحالي لدينا ستة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وظهرت هذه المسألة (انتقال سمولينغ الى روما) في الأيام القليلة الأخيرة (قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية الإثنين المقبل)".



وأشار إلى أن "كريس قرر اختبار حظوظه هناك. إنها تجربة ومغامرة جديدتان. سيعود (إلى يونايتد) أفضل مما هو عليه حاليًا لأنه سيلعب مع فريق كبير. إنه دوري جيد. ليس هناك الكثير من اللاعبين الإنجليز الذين لعبوا في إيطاليا، وأعتقد بأنه سيستمتع بذلك".



وأصبح الإنجليزي البالغ 29 عامًا ثاني لاعب ينتقل بنظام الإعارة من مانشستر يونايتد إلى إيطاليا، بعد الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي التحق الخميس بإنتر ميلان.



وافتتح روما، سادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى 3-3، وسيلتقي الأحد مع جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الثانية.