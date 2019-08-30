نادال يتأهل دون اي تعب إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعد النجم الإسباني رافاييل نادال إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) دون عناء، بعدما انسحب منافسه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس من خوض مباراتهما بالدور الثاني بسبب إصابة في الكتف.



ويلتقي نادال، المصنف الثاني للبطولة والمتوج بلقبها ثلاث مرات، في الدور الثالث الكوري الجنوبي تشونج هيون، الذي وصل إلى المربع الذهبي ببطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي.



وشهدت منافسات الدور الثاني أيضا مساء الخميس تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور الثالث إثر فوزه على البوليفي هوجو ديلين 6 3 و7 5 و5 7 و6 3.



كذلك تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بفوز مثير على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 3 و6 2 و6 3 و3 6 و2 6.