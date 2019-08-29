منير ينقلب على نور ويُعين 10 من مطاريد «الشرق» فى «وطن»

عين إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ١٠ إعلاميين مطرودين من قناة «الشرق» الإخوانية، التى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور، فى قناة «وطن» التى يمتلكها الأول.

وأشعل القرار غضب «نور»، الذى أصدر قرارًا بمنع استضافة أى قيادى بالجماعة الإرهابية عبر قناته.

ومن بين المعينين الإعلامى الإخوانى عبدالله الماحى، الذى كان يُقدم نشرة ثابتة فى «الشرق»، وتم طرده من القناة بعد فضحه «نور» ليُقدم النشرة فى قناة «وطن».

واستضافت قناة «وطن» خالد إسماعيل، أحد العاملين المطرودين من قناة «الشرق»، الذى كشف عن وقائع تزوير خاصة بـ«نور» وتطبيعه مع إسرائيل.

وفى سياق متصل، شنّ عدد من شباب جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد هجومًا حادًا على المذيع الإخوانى المدعو إسلام ماهر عقل، العامل بقناة «وطن»، بعد تبريره تصريحات إبراهيم منير، التى تبرأ فيها من شباب الجماعة المسجونين، الذين طالبوا القيادات التاريخية بالاعتذار إلى الدولة، تمهيدًا للإفراج عنهم.

بدأ الهجوم الشاب الإخوانى عمرو فراج، الهارب إلى تركيا وأحد مؤسسى شبكة «رصد» الإخوانية، قائلًا: «كلام إسلام عقل أسوأ ألف مرة من تعليق إبراهيم منير، يعنى عارف إنك عايز أن السبوبة تفضل دايرة.. بس التبرير للقيادات مايوصلكش إنك تقول الكلام ده بالشكل ده».

كما شن الشاب الإخوانى الهارب خارج مصر المدعو إبراهيم المصرى هجومًا على المذيع بقناة وطن الإخوانية، قائلًا: «أتمنى أن تكون القيادات مبسوطة وراضية عنك وعن أدائك».

وكان المذيع الإخوانى قد أيّد تصريحات نائب المرشد، قائلًا: «لا أعتقد أن كل شباب الجماعة الموجودين داخل السجن قد وافقوا على هذه المبادرة، أشك فى ذلك».

