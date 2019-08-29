"عبيد قطر".. فضائح إعلام الإخوان في تغطية صفقة طائرات "الرافال" بين الدوحة والقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يسخر من تناقضات إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، في رصدهم لشراء مصر وقطر، صفقة طائرات الرافال الفرنسية.

فبعد أن وقّعت مصر صفقة لشراء طائرات الرافال الفرنسية خرجت أبواق الإعلام الإخواني لتقلل من قيمة هذه الصفقة، وتزعم أنها طائرات تبحث لها عن مشتري منذ 27 عاما، ومليئة بالعيوب، وتستهلك كميات كبيرة من الوقود.

لتمضي الأيام، وتوقع قطر عقود شراء 36 طائرة رافال فرنسية، في صفقة قيمتها 7 مليارات يورو، وحينها انقلب حال الجزيرة وأعوانها من إعلام الإخوان، ليخرج أحد كبار العسكريين في قطر، يؤكد أن الرفال أحدث طائرة مقاتلة في العالم حاليًا.



