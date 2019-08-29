شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

يذكر أن صلاح سجل هدفين في المباراة الأخيرة التي جمعت ليفربول أمام أرسنال، ومن قبلها سجل هدفا في لقاء الريدز أمام نوريتش سيتي، في افتتاحية "البريميرليج".

ظهر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفاقه في الفريق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهر خلالها صلاح يشتبك مع بعض زملائه للرفع من مستوى أدائهم البدني داخل الملعب.