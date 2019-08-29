شركة طيران كويتية تروج للسياحة فى شرم الشيخ

أطلقت "طيران الجزيرة"، الشركة الكويتية خدمة "عطلات الجزيرة" لتقديم للعملاء باقات حصرية للسفر إلى أكثر الوجهات السياحية طلبا في الشرق الأوسط، وشملت القائمة مصر باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية.



وأعلنت "طيران الجزيرة"، عن الخدمة الجديدة بالشراكة مع شركة "كوزمو ترافل" التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وتتيح الشركة الكويتية للعملاء اختيار وجهتهم المفضلة، ثم البحث من بين مجموعة واسعة من الفنادق وخيارات الجولات المحلية المتاحة حصريًا عبر الموقع، وتشمل الخدمة باقات متنوعة إلى وجهات مميزة مثل مصر والأردن، وأذربيجان، والإمارات، وتكون جميع الرحلات على متن "طيران الجزيرة".



ومن بين الباقات المتاحة في شهر سبتمبر المقبل، إقامة لمدة 7 ليالٍ في مدينة شرم الشيخ في فندق 5 نجوم، تشمل الرحلة ذهابًا وعودة، ابتداءً من 153 دينارًا فقط لكل مسافر.



وتخدم شركة طيران الجزيرة 29 وجهة من الأكثر طلبًا للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط وتسير الشركة رحلات إلى الإسكندرية، والقاهرة، وشرم الشيخ، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.