جمال سليمان: مصر تسير في خطوات متوازية على المستوى الداخلي والسياسة الخارجية

قال الدكتور جمال سليمان، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن مصر تسير في خطوات متوازية سواء على المستوى الداخلي أو السياسة الخارجية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية ON E: "هناك زخمًا في الحراك المصري تجاة العالم الخارجي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وخلال العشر سنوات الماضية كان هناك ما نسيمة بالخمول في السياسة الخارجية أو حركة الدبلوماسية المصرية".



وتابع، أننا الآن أمام تحرك غير مسبوق بالنسبة لرئيس الدولة وما يمكن أن نسمية دبلوماسية القمة وحرصه على حضور معظم المنتديات والفعاليات الدولية وهذا يصب في صالح تعزيز المصالح السياسية والأمنية لمصر.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي، هو أول رئيس مصري يشارك في مؤتمر تيكاد، ويرأسه بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر خير من تعبر عن قضايا القارة الإفريقية نتيجة لخبراتها وعلاقتها مع هذا الاتحاد.

