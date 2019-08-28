بعد وصفها للفتيات بـ "البشعيين".. اتهام نورهان اللبنانية بالتنمر

أثارت الفنانة اللبنانية نورهان، حالة جدل واسعة بعد فيديو قامت بنشره مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، وأدى إلى اتهامها بالتنمر.



وقالت في الفيديو: "أنا بكره البشعيين فيه كتير دكاترة تجميل، عملي شي، زبطي سنانك، زبطي وجهك، واللي الله خلقا حلوة أوكي الحمدالله يا الله على هل نعمة وإذا فوق الجمال بتزيد جمال بيكون أحسن متلي يعني".



وأضافت، أنها جميلة ولكنها أضافت إلى شكلها بعض اللمسات التجميلية، مؤكدة أنه رغم تعليقات البعض بأنه كانت أجمل من قبل ولكنها ترى نفسها الآن أجمل بكثير.



وتابعت أنها ترفض التعليقات التي تشير إلى أن بعض الأشخاص قبيحون منذ الولادة و"خلقة ربنا" لافتة الى أن على هؤلاء فعل المستحيل من أجل تحسين أشكالهن.



وقوبل الفيديو بتعليقات غاضبة من قبل متابعيها الذين اتهموها بالتنمر، وذكر البعض أنها شوهت وجهها من كثرة عمليات التجميل.

