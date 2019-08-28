هونيس: دعمي لبايرن غير مرتبط بمناصب

أعلن أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه سيظل داعما مهما لناديه حتى في حال استقالته المتوقعة من منصبه.



وخلال استقبال الفريق الحائز على بطولتي الدوري والكأس في ألمانيا في الموسم المنصرم، في حديقة ديوان مستشارية رئاسة حكومة بافاريا، قال هونيس اليوم الأربعاء إن " مساعدة بايرن ميونخ لا علاقة لها بالمنصب، وقد قلت دائما إنني سأقدم لبايرن كل ما في وسعي أن أفعله، وهذا الأمر ليس مرتبطا بالمنصب".



وأكد هونيس67 عاما تمسكه بخطته التي تنص على إبلاغ مجلس الإشراف والمراقبة أولا بقراره بشأن مستقبله غدا الخميس " ومثل هذا القرار لا يتم اتخاذه في غضون يومين بل إنه عملية تستغرق قرابة عام، ويتعين على المرء أن يناقشه مع العائلة في هدوء وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار".



يذكر أنه وفقا لهذه الخطة، فإن هونيس يعتزم عدم الترشح مجددا لرئاسة النادي في تشرين ثاننوفمبر المقبل كما أنه سيتخلى مبكرا عن منصبه كرئيس لمجلس الإشراف والمراقبة، ومن المنتظر أن يضطلع هربرت هاينر، الرئيس السابق لشركة اديداس للمستلزمات الرياضية، بالمنصبين.



واحتفى مشجعون عبر مكبرات صوت بهونيس في الحديقة، وقال هونيس " بالطبع كانت لحظة مؤثرة للغاية" مشيرا إلى اعتزامه عدم تغيير قراره.