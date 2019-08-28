نادال يصعد إلى ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل اللاعب الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميًا إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة، اليوم الأربعاء.



وتمكن نادال من بلوغ الدور الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، بالفوز على الأسترالي جون ميلمان بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 6-3 و6-2 و6-2.



ويواجه نادال في المباراة المقبلة، الأسترالي الآخر تاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة، والذي تخطى في الدور الأول إيليا إيفاشكا بـ 3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(7-6) و(6-7) و(6-2)، في غضون 3 ساعات و48 دقيقة.



واحتاج الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السادس عالميًا لـ 5 مجموعات من أجل الفوز على المولدافي رادو ألبوت بأول أدوار بطولة أمريكا المفتوحة، ليصعد للدور الثاني.