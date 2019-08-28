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رياضة

بديل أزارو.. تقارير تكشف مفاوضات الأهلي مع «الدبابة التنزانية»

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:25 ص
أزارو
أزارو
الدستور
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كشفت تقارير مغربية اليوم عن خطة الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد، أطلق عليه "الدبابة التنزانية" خلفا لوليد أزارو، خلال عملية الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "360 سبورت" المغربي، إن النادي الأهلي تلقى عرضًا من أحد الوكلاء بترشيح التنزاني سايمون مسوفا لاعب الدفاع الحسني الجديدي لخلافة وليد أزارو، خاصة ان عدد كبير من الأندية العربية ترغب في ضم المهاجم التنزاني.

وكانت إدارة الكرة بالاهلي قررت قبل أيام، التخلي عن ازارو والسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

وسجل المهاجم التنزانى البالغ من العمر 25 عامًا، 13 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال مشاركته في 25 مباراة بقميص الدفاع الحسني الجديدي في بطولة الدوري المغربي للموسم الماضى.

واحتل سايمون مسوفا المركز الرابع في ترتيب هدافي بطولة الدوري المغربي للموسم الماضي بعد لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، ومحسن ياجور، مهاجم الرجاء الرياضي، وكوفى بوا، مهاجم أولمبيك آسفى.

وشارك مسوفا مع منتخب تنزانيا في 3 مباريات ببطولة أمم افريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، سجل خلالهم هدف وحيد في مرمى كينيا.
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