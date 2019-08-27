أحمد موسى: اجتماع رجال أعمال مصريين مع أفارقة ويابانيين على هامش مؤتمر "تيكاد 7"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماعات مجلس الأعمال المصري - الياباني، تعتبر محور العلاقة بين مصر واليابان، بجانب اجتماعات ستتم مع رجال الأعمال المصريين، وشركات القطاع الخاص في إفريقيا واليابان، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية مع إفريقيا "تيكاد 7" في مدينة يوكوهاما.



وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامجه "على مسئوليتي"، من اليابان، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يشارك 50 رجل أعمال مصري في هذه الاجتماعات، وما بين إفريقيا واليابان يشارك 15 ألف شخص".



يذكر أن مؤتمر "تيكاد7"، يفتتحه رئيس الوزراء الياباني، غدًا الأربعاء وفيه يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة نيابة عن قارة إفريقيا، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.

