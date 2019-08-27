الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الصحة

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي حصلوا عليها نشروا مقالًا بعنوان «أجل فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم».

ويتحدث العلماء في مقالهم، عن فصائل الدم لدى البشر، وأثبتوا أن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.

ويؤكد الباحثون بصورة خاصة أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرًا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين.

ويشير العلماء في المقال، إلى أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

ومن جانب آخر أجرى علماء جامعة فيرمونت، تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة.

ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82% والإصابة بالجلطة الدماغية.

ويفسر الأطباء السبب، بكون جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيفًا، لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.

وينصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم، جميع من يحمل هذه الفصيلة من الدم اتباع نظام غذائي صحي وصحيح، ويجب عليهم تناول لحم الديك الرومي والأرانب والكبش، والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. الاقتراح النهائي لشعبة المخابز للتكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز (خاص)

منذ يومين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

منذ حوالي 22 ساعة

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

منذ ساعة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

أولى علامات سرطان البنكرياس

الرئيس نيوز

"فاروق حسني يتذكر" (5- 6): أنفقت 9 ملايين على حملة "اليونسكو".. ثم اكتشفت أننا لهثنا وراء "قيمة كاذبة"

انتقادات متشددي إيران تدفع "روحاني" لوضع شروط للقاء "ترامب"

"الرئيس نيوز" يحقق: هل يوقف صرف المعاش لمن يعمل بمهنة أخرى بعد التقاعد؟

البرلمان يرد:"لو حبيت تزود دخلك بعد المعاش.. هل توقفه الحكومة"؟

منوعات

تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن

خطوات بسيطة تؤخر زحف "الشيب" على شعرك

"ناسا" تحذر من خطر يهدد الأرض

على طريقة الطفل المعجزة.. ألماني يجبر لصا حاول سرقة منزله على الفرار

كشكول

جلسة حوارية حول النهوض بالتعليم بالنادي الرياضي ببني سويف

"قوتنا في وحدتنا" اسكتش تمثيلي صامت لطلاب جامعتي الفيوم وسوهاج

مسابقة للطالب المثالي بالمنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

دراسة: الحفاظ على النظرة المتفائلة للحياة قد يطيل العمر

إسلام سياسي

داعش يتبنى اغتيال شيخ عشيرة داخل منزله في بغداد

أردوغان يمنح دفعة جديدة من عناصر الإرهابية الجنسية التركية - خاص

إخوانى منشق يكشف كيف استخدمت الجماعة الأناشيد في تجنيد الشباب

قيادي بالبناء والتنمية يهاجم نائب مرشد الإخوان بسبب موقفه من سجناء الجماعة


زيت وسكر

للأمهات.. كيف تواجهين أعراض جدري الماء والحصبة لأطفالك

أحوال البورصة اليوم

تنفيذ 648 وحدة بـ”الإسكان الاجتماعى” .. التفاصيل!

تعرف على آخر موعد لتظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى من أبناء دلجا فى الأسبوع الثقافى والفنى بالمنيا

عروض فنية متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

مي التلمساني: ينقصني إظهار اليأس الإنساني في الكتابة (حوار)

اجتماع بين وزيرة الثقافة والسفير الإماراتى بالقاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك