استعدادات مكثفة بالمدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد بمطروح

تواصل مدارس محافظة مطروح استعداداتها المكثفة، اليوم الأربعاء، لضمان جاهزيتها التامة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خلال اجتماع أمس مع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزاره التربية والتعليم بمطروح، إن مديري الإدارات التعليمية يواصلون جولاتهم الميدانية لتفقد استعداد المدارس لبدء الدراسة ومعالجة السلبيات الموجودة فورا بسبل مبسطة وفق الإمكانيات المتاحة وسط أجواء مليئة بالتعاون والعمل الجاد وتقدير المسئولية من مسئولي ومعلمي المدارس لضمان تحقيق عام دراسي جديد زاخر بالجدية والحيوية والنشاط والالتزام.