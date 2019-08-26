نجم شالكه يعتزل اللعب الدولي

أعلن ​جيدو برجشتالر،​ نجم نادي ​شالكه​ الألماني، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بسبب رغبته في التركيز على مشواره مع ناديه الألماني.



وقال برجشتالر، إنه سيعتزل اللعب الدولي على الفور، مشيرًا إلى موقع نادي شالكه: "هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي".



وأضاف: "فكرت جيدًا قبل اتخاذ القرار، لكن أعتقد أنه القرار الصحيح من أجل صحتي وعائلتي".



وكان برجشتالر قد شارك للمرة الأولى ضمن صفوف المنتخب النمساوي في فبراير 2012، ولعب 25 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.