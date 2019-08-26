بوجبا ساحارب العنصرية بكل ما اوتيت من قوة

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن الإساءة العنصرية التى تعرض لها لن تنال منه وستجعله أكثر قوة وتعهد اللاعب الفرنسى بمحاربة هذه الظاهرة من أجل الأجيال القادمة.







وتعرض بوجبا لإساءة عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عقب إهداره ركلة جزاء في تعادل فريقه 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز فى الدورى الأسبوع الماضى ما دفع مانشستر يونايتد لإصدار بيان يدين فيه بأشد العبارات هذه الظاهرة.



وكتب بوجبا تعليقا على تويتر مصحوبا بصورة له وهو يحمل طفله الرضيع وخلفه صورة لمارتن لوثر كينج، "الإساءات العنصرية تنم عن جهل وستجعلنى أكثر قوة وستحفزنى على القتال من أجل الأجيال القادمة، عانى أسلافي وآبائى من أجل أن يكون هذا الجيل حرا ويحصل على حقه في العمل والتنقل وممارسة كرة القدم".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماركوس راشفورد زميل بوجبا تعرض أيضا لإساءة بعد أن أهدر ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 يوم السبت أمام كريستال بالاس.



وقال أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن اللاعبين بحاجة لمزيد من الحماية من شركات مواقع التواصل الاجتماعى ووصف الإساءة العنصرية والتهديدات بالقتل ضدهم بأنها ”حوادث خطيرة".