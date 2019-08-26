ضبط 15 طنًا من أغذية لا تصلح للاستهلاك فى الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والعمل على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية دائرة قسم شرطة المنتزة ثان محافظة الإسكندرية لحيازته 15 طنًا من السلع الغذائية "الفول" معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحه للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.