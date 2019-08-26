نقابة المحامين: ضابط الشرطة لم يعتدى على معلمة بورسعيد

أصدرت نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد، بيانا، اليوم الاثنين، بشأن كواليس واقعة التعدي على المعلمة "سها يوسف"، أثناء قيامها بأعمال الملاحظة في مدرسة أم الأبطال بمحافظة الإسماعيلية.



وأشارت إلى أنه تبين أن إحدى الطالبات فقد منها هاتف محمول يوم الخميس، ثم حضرت يوم السبت قبل بدء الامتحان بساعة بصحبة والدتها، واستدعت النجدة واتهمت المعلمة بالاستيلاء على المحمول، وحضرت النجدة إلى المدرسة، مؤكدة أن الواقعة ليس لها علاقة بالغش أو ممارسة أي ضغوط لإتمام الغش، وتبينَ أن ضابط حضر بصحبة اثنين من أمناء الشرطة للقبض على المعلمة التي أصابها الرعب من جراء هذا الموقف وتصميمه على اصطحابها للقسم لاتخاذ اللازم، ولكن تصدى له رئيس اللجنة ولم يصطحبها معه.



وأكدت أن ما حدث ترتب عليه إحداث الضرر النفسي والأدبي للمعلمة، بعد أن شاهدت هذا المنظر فأغشي عليها، مشددة في بيانها على أن إصابة المعلمة بحالة نفسية سيئة جاء نتيجة اتهام الطالبة لها بالاستيلاء على هاتفها المحمول ونتيجة لحضور ضابط النجدة لأخذها ومنع رئيس اللجنة له، وأنه وجب الإعلان بمصداقية عن تلك الأحداث.