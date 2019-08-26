اليوم.. افتتاح مقر متعدد الأنشطة للتشغيل بقرية الأبطال بالإسماعيلية

يزور وفد وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، محافظة الإسماعيلية، لافتتاح المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



كما يتم منح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل.



كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة.