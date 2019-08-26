حظك اليوم.. برج الحوت الاثنين 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعدًا.



عاطفيًا: تحقّق حلمًا وتذهب الى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا.



صحيًا: كيّف وضعك مع محيطك، وتشارك وإياهم كل ما من شأنه إبقاء الصحة جيدة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.