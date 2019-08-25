أديب: وجود الرئيس السيسي في قمة السبع ليس تقليديًا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الدول السبع، جيد جدًا ومؤثر، وليس تقليديًا.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"تواجد مصر في حدث العالم كله يتابعه، مسألة هامة جدًا، ومصر موجودة في قمة الدول السبع بصفتها دولة كبيرة وبصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي".



وأشار "أديب"، إلى أن لقاءات الرئيس ليست بروتوكولية، وإنما لقاءات مهمة، مؤكدًا أنه عادت مرة آخرى دبلوماسية الرئيس صاحب الشخصية، وليس الرئيس الموظف، لافتًا إلى أن العلاقات الشخصية بين الرؤساء مسألة مهمة جدًا.